Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:14, 18 июня 2026Россия

Путин назвал запуск агрегата для СПГ шагом в технологической независимости

Путин разрешил приступить к испытаниям компрессора для крупнотоннажного производства СПГ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин разрешил запустить новый завод в Татарстане и приступить к испытаниям первого российского компрессора для крупнотоннажного производства СПГ. Об этом сообщает ТАСС.

По словам российского лидера, это станет еще одним шагом в укреплении технологической независимости.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что Россия может нарастить поставки сжиженного природного газа на рынки стран АСЕАН. Кроме того, Решетников назвал перспективным направлением поставки такого продовольствия, как пшеница, растительное масло и мясная продукция.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я давно убежден, что слов недостаточно». Лавров сделал заявление после крупнейшей за два года атаки ВСУ на Москву

    Путин назвал запуск агрегата для СПГ шагом в технологической независимости

    Кабмин Украины решил защитить солдат от одной зависимости

    Сотрудники ТЦК мобилизовали мужчину с психическими отклонениями

    Вэнс переадресовал Рубио важный вопрос журналистов о Кубе

    В Казахстане нашли «резиновую» квартиру с тысячей мигрантов

    Япония сдвинулась на восток из-за землетрясения

    Мощное уничтожение 2С1 «Гвоздика» ВСУ возле Николаевки попало на видео

    Захарова вновь призвала россиян воздержаться от поездок в Таиланд

    В украинском городе запретили песни и фильмы на русском языке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok