Путин назвал запуск агрегата для СПГ шагом в технологической независимости

Путин разрешил приступить к испытаниям компрессора для крупнотоннажного производства СПГ

Президент России Владимир Путин разрешил запустить новый завод в Татарстане и приступить к испытаниям первого российского компрессора для крупнотоннажного производства СПГ. Об этом сообщает ТАСС.

По словам российского лидера, это станет еще одним шагом в укреплении технологической независимости.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что Россия может нарастить поставки сжиженного природного газа на рынки стран АСЕАН. Кроме того, Решетников назвал перспективным направлением поставки такого продовольствия, как пшеница, растительное масло и мясная продукция.