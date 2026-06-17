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14:44, 17 июня 2026Экономика

Стало известно о возможности некоторых стран нарастить закупки российского газа

Решетников: Россия может нарастить поставки СПГ на рынки стран АСЕАН
Кирилл Луцюк

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Россия может нарастить поставки сжиженного природного газа (СПГ) на рынки стран АСЕАН. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Его процитировал сайт «Большая Азия».

Как заявил глава ведомства, государства Юго-Восточной Азии могут увеличить потребление энергии к 2050 году в 2,6 раза. Это открывает дополнительные возможности для поставок российской продукции, включая сжиженный природный газ.

Кроме того, Решетников назвал перспективным направлением поставки такого продовольствия, как пшеница, растительное масло и мясная продукция.

Он также призвал не забывать, что страны АСЕАН уже покупают большие объемы российского минерального топлива, нефти и газа. И Москва со своей стороны заинтересована в развитии инфраструктуры, связанной с газификацией и наращиванием поставок.

Ранее Решетников заявил, что за десять лет товарооборот России и государств АСЕАН вырос до 21 миллиарда долларов. Импорт из стран этого региона за десять лет увеличился на 70 процентов.

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