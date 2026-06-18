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22:32, 18 июня 2026Мир

Канцлер европейской страны сделал заявление о переговорах с Россией по Украине

Канцлер Австрии Штокер заявил, что выступает за переговоры с Россией по Украине
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Кристиан Штокер

Кристиан Штокер. Фото: Laia Ros / Reuters

Глава австрийского правительства Кристиан Штокер по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе заявил, что поддерживает идею диалога с Москвой по урегулированию украинского конфликта. Трансляция общения с прессой в прямом эфире велась на сайте Еврокомиссии.

По его словам, он всегда выступал за переговоры и сохранение каналов коммуникации, поскольку именно с них начинается любой мир.

Отвечая на вопрос журналистов о возможных переговорах с Россией, Штокер отметил, что для него важнее сам факт их проведения, а не уровень, на котором они будут проходить. «Если сейчас открываются каналы для переговоров, то на каком именно уровне это происходит, для меня не столь важно. Для меня важно, чтобы переговоры состоялись. Поэтому я отношусь к этому положительно», — подчеркнул он.

Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Европа не должна оставлять переговоры по урегулированию конфликта на Украине на откуп Соединенным Штатам.

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