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12:13, 24 июня 2026Интернет и СМИ

Артемий Лебедев посоветовал подписчику обратиться к психотерапевту после одного вопроса

Блогер Лебедев посоветовал подписчику с навязчивой идее обратиться к психотерапевту
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев посоветовал подписчику обратиться к психотерапевту после того, как тот задал ему один вопрос. Эту рекомендацию он озвучил в выпуске шоу «Ответошная», доступном в соцсети «ВКонтакте».

Подписчик Лебедева рассказал ему, что старается совершать все действия в интернете, например, отправка электронного письма или оплата заказов в «красивое» время, например, в 11:11 или 12:21. Он добавил, если у него не получается соблюсти это правило, то он может аннулировать заказ или удалить аккаунт, с которого отправлял сообщения. Автор послания добавил, что стремление все делать в определенное время стало превращаться в навязчивую идею, мешает ему жить и попросил совета у Лебедева.

«Если дальше ничего с этим не делать, вполне возможно, что ваша жизнь вообще станет невыносимой. (...) Можно сходить на пару сеансов к психотерапевту и, возможно, он вас расколдует», — порекомендовал подписчику блогер. Он также посоветовал автору сообщения перестать пользоваться с электронными часами.

Ранее Лебедев назвал категорию людей, которая вредит России. По его мнению, стране мешают доносчики.

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