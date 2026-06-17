Артемий Лебедев назвал вредящую России категорию людей

Блогер Лебедев заявил, что люди, пишущие доносы, вредят России

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал категорию людей, которые, по его мнению, вредят России. О ней блогер рассказал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев заявил, что России вредят те, кто пишет доносы, комментируя новость о том, что рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) сменил имя и веру и официально стал частью еврейского народа.

«Если бы в России было чуть меньше доносчиков, которые занимаются исключительно вредом для нашей страны, то Моргенштерн никуда бы не уезжал, оставался бы российским музыкантом. (...) Но нет, всегда найдутся люди, которые считают, что их доносы очень важны», — посетовал блогер.

Он также назвал очень грустным тот факт, что государство никак не контролирует действия доносчиков и не борется с ними.

7 июня стало известно, что Моргенштерн сменил имя на Исраэль Йегуда. Кроме того, рэпер прошел гиюр — обряд, в ходе которого человека нееврейского происхождения обращают в иудаизм.