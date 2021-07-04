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Туроператоры предупредили россиян об опасности популярного курорта

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Фото: Pixabay

Эксперты предупредили россиян об опасности Абхазии как туристического направления. По мнению специалистов, на популярном курорте повысилась криминальная активность. Туроператоры заявили, что в последнее время в Абхазии все чаще фиксируют случаи воровства и нападений на путешественников, сообщает URA.RU.

Президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев отметил, что Абхазия остается привлекательным туристическим направлением для российских путешественников. Туристам нравится не только природа региона, но и низкие цены на отдых, по сравнению с Краснодарским краем. Однако «драки, воровство, преступления на сексуальной почве и просто бытовая грубость, к сожалению, становятся обыденностью для этого региона», — заявил Мальцев.

С этим мнением не согласился заместитель председателя Общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко. Он считает, что Абхазия представляет не большую опасность, чем Сочи и другие российские курорты. По мнению Давыденко, нередко туристы сами ведут себя «не очень хорошо», что вызывает непонимание со стороны местных жителей.

«Туристы они и есть туристы. Они не отнимают рабочие места, они, наоборот, привозят деньги. Везде желательные люди. Есть какие-то единичные случаи, но они в любой стране есть», — объяснил эксперт.

15 июня российских туристов ранили при стрельбе в Абхазии из-за конфликта с местным жителем: причиной стала неудачная попытка познакомиться с двумя девушками. После отказа 42-летний гражданин Абхазии Дмитрий Пилия достал пистолет и начал стрелять.Выяснилось, что мужчина имеет судимость за незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.

Предыстория: Российских туристов ранили при стрельбе в Абхазии
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