Раскрыто состояние пострадавших из-за стрельбы российских туристов в Абхазии

В посольстве России в Абхазии раскрыли состояние туристов, пострадавших из-за стрельбы в курортном городе страны. Об этом сообщает «Sputnik Абхазия».

Как заявил пресс-секретарь дипмиссии Денис Лавриков, путешественникам оперативно оказали первую помощь, после чего их перевели в сочинскую больницу, где они проходят лечение. Несмотря на довольно серьезные ранения, их жизням ничего угрожает.

«Мы все это дело держим на контроле вместе с консульством и представителем МВД России в Абхазии, плотно работаем с МВД Абхазии по всем вопросам инцидента», — подчеркнул спикер.

Ранее 15 июня в курортном городе Пицунда в Абхазии местный житель открыл огонь по группе туристов. Инцидент произошел в ресторане из-за неудачной попытки познакомиться со спутницами путешественников. Стрелком оказался 42-летний гражданин Абхазии Дмитрий Пилия, ранее судимый за незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.