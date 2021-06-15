Российских туристов ранили при стрельбе в Абхазии

Двое российских туристов получили ранения при стрельбе в курортном городе Пицунда в Абхазии из-за конфликта с местным жителем. Об этом сообщает Telegram-канал LifeShot.

Уточняется, что путешественники отдыхали в ресторане «Апсны» в компании дам, когда к ним подошел неизвестный мужчина и попытался познакомиться с девушками. Услышав отказ, он достал пистолет и открыл огонь по посетителям.

После стрельбы туристы были доставлены в сочинскую больницу. У одного из них обнаружены ранения колена и стопы, у другого — левой ноги и таза. Стрелком оказался 42-летний гражданин Абхазии Дмитрий Пилия, сейчас он находится под стражей. Отмечается, что он имеет судимость за незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.

Ранее в прошлом году житель Сочи расстрелял отдыхавших на речном пляже туристов. После задержания мужчина заявил, что целился «в птичек» и не заметил людей. «Мы стояли в реке. Неожиданно я услышал, как громко закричала сестра. Потом почувствовал боль. Не сразу осознал, что произошло», — рассказал один из пострадавших.