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Стрельба по российским туристам в Абхазии попала на видео

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Момент стрельбы по двум российским туристам в абхазском ресторане попал на видео. Кадры произошедшего публикует Telegram-канал «Sputnik Абхазия».

На размещенной в сети записи слышны звуки выстрелов и крики очевидцев, а также видны посетители, пытающиеся укрыться от стрельбы. «Причина происшествия мне неизвестна, но стрелял кто-то из местных жителей по ногам туристов, которые отдыхали в "Самшитовой роще"», — заявил глава города Пицунда Руслан Хунцария.

В ночь с 14 на 15 июня местный житель открыл огонь по посетителям ресторана «Апсны». Уточняется, что 42-летний гражданин Абхазии Дмитрий Пилия пытался познакомиться с двумя отдыхающими девушками, однако из-за отказа достал пистолет и начал стрелять в туристов.

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