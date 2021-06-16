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Раненный во время стрельбы в Абхазии россиянин раскрыл подробности конфликта

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Фото: Томас Тхайцук / РИА Новости

Один из российских туристов, раненных во время стрельбы на курорте Пицунда в Абхазии, раскрыл подробности конфликта с местным жителем. Об этом пишет РБК.

По словам Тимура Салимгариева, когда они с другом и спутницами сидели в ресторане, абхазец подошел к их столу и начал приставать к девушкам, а затем «лапать» их. Тогда путешественники попросили незнакомца уйти, но вместо этого он ударил одну из россиянок, из-за чего между ним и туристами завязалась потасовка.

«Потом он выхватил пистолет и начал в нас стрелять. Расстрелял две обоймы», — рассказал россиянин и добавил, что после этого посетители ресторана и персонал разбежались.

Первую помощь до приезда скорой отдыхающим оказывали их девушки. Салимгариев сообщил, что получил шесть огнестрельных ранений — мужчине уже сделали две операции. Другой россиянин находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.

15 июня двое российских туристов получили ранения при стрельбе в ресторане «Апсны» в курортном городе Пицунда из-за конфликта с местным жителем, 42-летним гражданином Абхазии Дмитрием Пилия. Отмечалось, что мужчина имеет судимость за незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.

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