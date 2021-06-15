На курортах Абхазии усилят меры безопасности после нападения на туристов

Министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар заявил об усилении мер безопасности на курортах после нападения на туристов в Пицунде. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметили в пресс-службе МВД Абхазии, в результате совещания ведомства несколько сотрудников оперативных служб и постов ДПС были отстранены от исполнения своих обязанностей.

Руководство пансионата «Самшитовая роща» призвало «не накалять обстановку вокруг инцидента» и добавило, что в связи с загруженным туристическим сезоном на территории санатория будут усилены меры безопасности.

«Главный приоритет нашей работы — обеспечение безопасного и качественного отдыха наших гостей, поэтому очень важно, чтобы данный инцидент был исчерпан как можно скорее», — говорится в сообщении пресс-службы объекта размещения.

Ранее 15 июня в ресторане пансионата «Самшитовая роща» местный житель открыл огонь по группе туристов. Причиной стала неудачная попытка 42-летнего гражданина Абхазии познакомиться с двумя девушками. В результате спутники путешественниц получили пулевые ранения и были доставлены в больницу Сочи.