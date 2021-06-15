Стали известны подробности стрельбы по российским туристам в Абхазии

Стали известны подробности нападения на российских туристов в ресторане в Абхазии. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам директора пансионата «Самшитовая роща» Игоря Акаловича, до происшествия пострадавшие не раз привлекали к себе внимание — из-за шума на них пожаловались другие гости и вызвали охрану. Он добавил, что мужчины сняли номер за сутки до инцидента со стрельбой.

«В медицинском блоке на них обратили внимание, главврач которого сказал, что с ними что-то не так. Возможно, у них было какое-то нервное возбуждение или были выпившие, не могу сказать точно», — предположил предприниматель.

Также отмечается, что в пансионате усилены меры безопасности, а всех свидетелей и сотрудников объекта размещения опрашивает полиция.

15 июня в ресторане пансионата «Самшитовая роща» местный житель напал на группу туристов. Причиной стала неудачная попытка познакомиться с двумя девушками — после отказа 42-летний гражданин Абхазии Дмитрий Пилия достал пистолет и начал стрелять.