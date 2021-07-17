Раненным во время стрельбы в Абхазии туристам пригрозили расправой в сети

Раненным во время стрельбы в Абхазии туристам Салимгариеву и Филояну пригрозили расправой

Российским туристам Тимуру Салимгариеву и Александру Филояну, раненным в июне во время стрельбы на курорте Пицунда в Абхазии, стали угрожать в соцсетях расправой. Об этом пишет РБК.

Так, туристам, давшим огласку инциденту в соцсетях, начали поступать угрозы от неизвестных людей, которые обещали их «убить, если не удалят посты». Сообщения также приходят родственникам и друзьям пострадавших.

Тем не менее как рассказал Филоян, другие пользователи сети выражают им поддержку. Так, многие абхазские жители пишут комментарии с извинениями за ситуацию.

Отмечается, что на данный момент Салимгариев остается в больнице — мужчина уже перенес четыре операции. Филоян, по его словам, планирует продолжать проходить реабилитацию в Москве. Россияне рассказали, что с ними общался министр здравоохранения Абхазии и министр туризма республики — туристам обещали оказать необходимую поддержку и выплатить финансовую компенсацию.

Однако, как добавили туристы, правоохранительные органы Абхазии до сих пор так и не опросили их. С ними общался российский следователь, но, по данным издания, уголовное дело не заводилось.

15 июня двое российских туристов получили ранения при стрельбе в ресторане «Апсны» в курортном городе Пицунда из-за конфликта с местным жителем, 42-летним гражданином Абхазии Дмитрием Пилия. Отмечалось, что мужчина имеет судимость за незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.

