Эксперты оценили влияние новых ограничений в Абхазии на отдых россиян

Введение дополнительных коронавирусных ограничений в Абхазии не повлияет на отдых россиян

Введение дополнительных коронавирусных ограничений в Абхазии не повлияет на отдых россиян. Такую оценку эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) дали новым правилам в регионе, сообщается на сайте организации.

С 12 июля в Абхазии начал действовать ряд дополнительных коронавирусных ограничений. Так, приостанавливается работа различных учреждений культуры — театров, музеев и прочих культурно-образовательных центров.

По словам экспертов, туристы чаще предпочитают посещение природных достопримечательностей региона — например, поездки в горы или в курортные города республики, чем экскурсионные программы, а значит, ограничения «не станут большой потерей» для отдыхающих.

«В любом случае 90 процентов туристической жизни Абхазии — это пляжный отдых», — добавили специалисты.

Также отмечается, что путешественники с детьми в большинстве случаев выбирают отдых по турецкому типу — свой отпуск они проводят преимущественно на территории отеля.

Ранее в июле стало известно о причинах отказа россиян от отдыха в Абхазии. Так, на снижение спроса повлияли ограничения, введенные властями Кубани с 1 июля, а также погодные условия в регионе.

