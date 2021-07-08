Названы причины отказа россиян от отдыха в Абхазии

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали причины отказа россиян от отдыха в Абхазии. На снижение спроса повлияли ограничения, введенные властями Кубани с 1 июля, а также погодные условия в регионе. Об этом сообщается на сайте ассоциации.

По словам генерального директора компании «Дельфин» Сергея Ромашкина, Абхазия не вводила новых требований для въезда в страну. Однако многие туристы опасаются, что ограничения, принятые в Краснодарском крае, коснутся и Абхазии. В связи с этими изменениями путешественники почти не бронируют туры по этому направлению — так, специалисты зафиксировали снижение спроса на 15 процентов по сравнению с июлем прошлого года.

«Да, туристы опасаются введения ограничений и в Абхазии, негативное влияние на спрос оказывают и погодные условия. На днях в отеле "Интер-Сухум", который мы давно и хорошо загружаем, ветер сорвал крышу», — рассказали в пресс-службе туроператора «Интурист», подтвердив снижение спроса на туры в регион.

Ранее в июне стало известно, что с 1 июля туристы смогут заселиться в гостиницы и пансионаты только при наличии ПЦР-теста или сертификата о прохождении полного курса вакцинации. Кроме того, с 1 августа курорты Краснодарского края будут принимать только вакцинированных туристов. Исключение будет сделано только для тех путешественников, у которых есть медицинские противопоказания к прививке.

5 июня сообщалось, что в Абхазии ураган снес крышу популярной гостиницы «Интер-Сухум». На ролике, размещенном в сети, видно, как крыша отеля резко врезается в соседнее жилое здание и разрушает часть верхних этажей.

