Раскрыты любимые привычки россиян на борту самолета

Около половины россиян (48,5 процента) признались, что имеют какие-либо привычки, связанные с авиаперелетами. Самые любимые из них были раскрыты в исследовании онлайн-сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Бронировать определенные места на борту привыкли 43,7 процента респондентов. При этом во время полета 69 процентов туристов любят читать бортовые журналы, 57,5 процента отдают предпочтение фильмам и сериалам, а 41,8 процента выбирают книги. Кроме того, не вставать со своих мест на всем протяжении рейса стараются 76,4 процента россиян.

Половина опрошенных (47,8 процента) заявили, что после посадки аплодирует экипажу воздушного судна. Туристов, которые по прилете сразу же вскакивают со своих мест и направляются к выходу, немного больше тех, кто старается подождать, пока другие пассажиры покинут борт — 56 процентов против 44 процентов.

Еще 57,8 процента респондентов вспомнили, что перед полетом любят заходить в кафе в аэропортах. Шампанское или другие алкогольные напитки во время путешествия употребляют 18,5 процента россиян, 15,6 процента ограничиваются кофе. Отмечалось, что участие в опросе приняло 1,5 тысячи человек.

Ранее в июне стюардесса призвала пассажиров не совершать несколько ошибок на борту самолета. Например, бортпроводница отметила, что непозволительно просовывать ноги на кресло пассажира, сидящего впереди.

