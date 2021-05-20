Стюардесса поделилась советами по правильному сбору чемодана в поездку

Стюардесса американской авиакомпании Кэт Камалани (Kat Kamalani), прославившаяся в социальных сетях благодаря рассказам о своей работе, поделилась советами по правильному сбору чемодана в поездку. Своим опытом она поделилась на видео, опубликованном в ее TikTok-аккаунте.

Сперва бортпроводница порекомендовала размещать тяжелые вещи на дне сумки — по ее словам, уложенный таким образом чемодан не опрокинется из-за неправильного распределения веса.

Также девушка посоветовала использовать специальные упаковочные чехлы или органайзеры для вещей — это поможет легко найти нужный предмет и сохранит порядок в чемодане.

Третий совет — поместить ожерелья и цепочки в липкую пленку, спрессовать ее и сложить несколько раз. Такой способ перевозки украшений не позволит им запутаться.

Ранее в мае Камалани раскрыла главные ошибки пассажиров во время полета. Прежде всего бортпроводница обратила внимание на то, что люди зачастую не знают, в каком порядке занимать подлокотники кресел. Также она заметила, что многие путешественники не догадываются о том, что если они выбирают сиденье у окна, то им позволяется регулировать шторку иллюминатора по своему желанию.