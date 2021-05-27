Стюардесса поделилась полезными советами для пассажиров во время полета

Стюардесса американской авиакомпании Кэт Камалани (Kat Kamalani), прославившаяся в социальных сетях благодаря рассказам о своей работе, поделилась полезными советами для пассажиров во время полета. Своим опытом она поделилась на видео, опубликованном в ее TikTok-аккаунте.

Так, по словам члена экипажа, на нижней стороне ручек кресел находится специальная кнопка, с помощью которой подлокотник легко поднимается.

«Если кто-то сидящий у окна, хочет выйти, стоит поднять ручку кресла — так проход станет удобнее», — пояснила Камалани.

Кроме того, молодым мамам стюардесса порекомендовала брать с собой пластиковый крючок для одежды. Его можно наклеить на спинку кресла впереди сиденья. Такая конструкция послужит в качестве подставки под планшет, на котором детям можно включать мультики во время полета.

Кроме того, бортпроводница пожаловалась на качество туалетной бумаги в самолетах и посоветовала пользоваться бумажными носовыми салфетками, которые расположены над раковиной.

Ранее в мае Камалани раскрыла главные ошибки пассажиров во время полета. Прежде всего бортпроводница обратила внимание на то, что люди зачастую не знают, в каком порядке занимать подлокотники кресел. Также она заметила, что многие путешественники не догадываются о том, что если они выбирают сиденье у окна, то им позволяется регулировать шторку иллюминатора по своему желанию.