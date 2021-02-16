Стюардесса рассказала правду об изменах пилотов и бортпроводниц на работе

Стюардесса американской авиакомпании Кэт Камалани (Kat Kamalani), прославившаяся в соцсетях благодаря историям о своей работе, рассказала правду об изменах пилотов и бортпроводниц. Своими наблюдениями член экипажа поделилась на видео, опубликованном в TikTok.

Так, отвечая на вопрос про измены, бортпроводница рассказала, что сотрудники авиакомпании действительно часто бывают неверны своим партнерам. «Если вы видите, что кто-то снимает обручальное кольцо перед работой, лучше сразу бегите», — добавила она.

Кроме того, девушка заверила, что авиационная индустрия является проверкой для отношений — по ее словам, эта работа может либо укрепить эмоциональную связь, либо окончательно разрушить ее.

Многие подписчики были удивлены словам Камалани, а некоторые начали делиться своими историями. «Мой дядя работает пилотом и летает только в Токио. Мы были в шоке, когда узнали, что у него другая семья в Японии и даже двое детей», — рассказала одна пользовательница. «Моя сестра работала стюардессой в течение пяти лет и спала с двумя женатыми пилотами одновременно. Лишь немногие остаются верны своим супругам в этой индустрии», — высказалась другая комментаторша.