Стюардесса призвала пассажиров не совершать несколько ошибок на борту самолета

Стюардесса американской авиакомпании Кэт Камалани (Kat Kamalani), популярная в социальных сетях благодаря роликам о своей профессии, призвала пассажиров не совершать несколько распространенных ошибок на борту самолета. Своими наблюдениями она поделилась на видео, опубликованном в ее TikTok-аккаунте.

Так, бортпроводница отметила, что непозволительно просовывать ноги на кресло пассажира, сидящего впереди.

«Если увидите, как кто-то положил свои ноги на ваше кресло — я даю вам разрешение “побить” его», — пошутила сотрудница авиакомпании.

Также стюардесса призвала не ходить по салону самолета без обуви, добавив, что это «мерзко» и «безумно».

Кроме того, девушка напомнила о правилах гигиены на борту — по ее словам, нетактично стричь или красить ногти во время полета. Помимо прочего, бортпроводница попросила пассажиров принимать душ, прежде чем отправляться в путешествие.

Ранее в мае эта же стюардесса поделилась полезными советами для пассажиров во время полета. Так, девушка порекомендовала молодым матерям брать с собой пластиковый крючок для одежды — чтобы использовать его в качестве подставки под планшет, на котором детям можно включать мультики во время полета.