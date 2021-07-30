Огромные очереди из отдыхающих в Сочи попали на видео и возмутили россиян

На горном курорте в Сочи образовались огромные очереди на подъемники. Происходящее попало на видео, ролик был опубликован в Instagram-аккаунте @sochi_today.

На кадрах видно столпившихся возле проходов на подъемники отдыхающих, которые хотят добраться до самой высокой смотровой площадки курорта. Очередь растянулась на десятки метров. «Бешеные очереди в горах Розы Хутор», — поясняется в подписи к посту.

Россияне возмутились такому поведению туристов и раскритиковали их под постом. «Даже если б мне заплатили, не стала бы там стоять», «А что там интересного, ну кроме бешеных цен, кто расскажет?», «Это очередь заранее, на новый зимний сезон», «Канатка рухнет скоро», «Каждый год одно и то же! И вот опять», — негодовали пользователи в комментариях. Тем не менее другие юзеры отметили, что очередь действительно есть, однако она очень быстро движется.