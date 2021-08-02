Жители Крыма объяснили разницу между российскими и украинскими туристами

Жители Крыма объяснили, в чем главная разница между российскими и украинскими туристами, приезжающими отдохнуть на полуостров. Об этом они рассказали в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН).

Так, по мнению одного крымчанина, главным отличием между туристами двух стран является акцент, с которым украинские путешественники говорят на русском языке. При этом мужчина отметил, что таким образом можно вычислить только жителей западных регионов или деревень Украины, остальные граждане государства говорят «чисто».

«У нас всегда отлично относились ко всем — независимо от пола, возраста, расы или вероисповедания. Главное условие — вести себя адекватно и не мешать остальным», — добавил житель Симферополя.

Другие жители полуострова среди остальных различий выделили финансовую составляющую, которая, по их словам, была заметна в том числе и до 2014 года.

Так, жительница Ялты рассказала, что русские туристы чаще прилетали в Крым на самолете, останавливались в дорогих отелях и тратили на отдых больше денег. Украинцы, по ее воспоминаниям, всегда предпочитали путешествовать на поезде и брать еду с собой.

«Украинцы привыкли отдыхать, что называется, за три копейки, арендуя недорогие квартиры и отдыхая на море не на лежаках, а полотенцах. В этом нет ничего плохого, просто так сложилось», — заявила крымчанка.

Девушка также считает, что после 2014 года курорты республики стали невыгодны для украинцев из-за роста местных цен на продукты и услуги. Тем не менее, туристы чаще стали предпочитать «дикий» отдых на природе, с ночевками в палатках или кемпингах.

Ранее, в январе, жители Крыма, принимающие гостей во время туристического сезона, сравнили две пары семей из России и Украины. Они отметили, что украинские туристы сняли самое дешевое жилье без удобств и готовили себе еду сами, из собственных продуктов. Россияне же, по их словам, забронировали стандартные номера со всеми удобствами и питались исключительно в заведениях общепита.