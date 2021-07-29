Россиянка побывала на «самом советском» пляже в Крыму и описала ощущения

Российская туристка побывала на необычном пляже в Крыму, который назвала «самым советским», и восхитилась этим местом. Свои ощущения она описала в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, путешественница рассказала, что пляж находится на территории античного городища Мирмекия, на мысе Карантинном в Керчи. Добраться до него можно пешком через парк имени Войкова. На машине же, по словам девушки, проехать нельзя, так как зона побережья охраняется Восточно-Крымским музеем-заповедником.

По мнению автора блога, уединенная атмосфера пляжа настраивает на созерцание природы и мысли о скоротечности времени.

«Здесь словно время останавливается, не хочется уходить. Красивые закаты, плеск рыбы в волнах, подплывает к берегу ничего не боясь. Сколько времени прошло, а земля та же и море не изменилось… Реально повод задуматься про другое, нечто большее, на что мы не обращаем внимания в повседневной жизни», — рассуждает россиянка.

Несмотря на небольшие размеры, пляж оборудован кабинками для переодевания, деревянными «советскими» зонтиками и скамейками для отдыха. Туристка добавила, что здесь также можно взять в прокат катамаран, посетить кафе, и арендовать беседку с мангалом.

«Пляж словно застыл в прошлом, это, пожалуй, самый советский пляж Крыма», — считает автор блога.

Ранее в июле эксперты назвали курорты Крыма с наиболее доступной арендой жилья для туристов — самые низкие ставки посуточного найма зафиксированы в поселках Орловка и Орджоникидзе. Так, минимальная стоимость проживания в начале июля составляет 1,95 тысячи рублей — варианты за такую цену можно найти в Орловке.

