Россиянин съездил в Крым и рассказал о доступности курорта «для простых людей»

Россиянин отдохнул в Ялте и рассказал, чего ожидать от курорта «простым людям». Своими рассуждениями он поделился в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, мужчина отметил высокую стоимость проживания — цена на жилье в пешей доступности от моря стартует от четырех тысяч рублей в сутки, а более бюджетные варианты находятся далеко от пляжей. Сам автор статьи арендовал номер в гостевом доме в 3,5 километра от побережья и каждый день ездил туда на машине. «Пешком точно не находишься. Вниз к морю еще ладно, а вот обратно — беда!» — добавил блогер.

Путешественник также отметил, что уровень предлагаемых услуг не соответствует стоимости, особенно в апартаментах, расположенных возле моря. Для экономии он посоветовал останавливаться в ближайших от города поселках и приезжать в Ялту только на экскурсии.

Ранее в мае российские туристы возмутились «космическими» ценами на проживание в гостиницах Крыма. По данным экспертов портала TourDom, в одном из пятизвездочных объектов стоимость размещения на 10 дней достигает 770 тысяч рублей. Тем не менее, эксперты добавили, что ввиду ограничений на международные поездки спрос будет и на такие предложения.