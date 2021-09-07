Россиянин пообедал в советской столовой в Крыму и поделился эмоциями

Захотевший почувствовать дух СССР российский турист пообедал в крымской столовой и поделился эмоциями. О своих впечатлениях он рассказал в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам мужчины, выбранная им столовая в Евпатории оказалась самой «колоритной» среди остальных кафе и закусочных. Путешественник признался, что уже на входе в заведение «почувствовал дух СССР» — об этом ему напомнили высокие потолки и «аляпистые» кованные решетки на окнах. Помимо прочего турист отметил «советский» интерьер, например, металлическую линия раздачи и написанное от руки меню.

Большой выбор выпечки снова напомнил россиянину атмосферу столовых советского периода. Также автора блога приятно удивило разнообразие мясных блюд и гарниров, но больше всего — котлеты по-киевски.

«Уже давно не встречал их в общепите, но, видимо, украинское прошлое Крыма дает о себе знать. Вот только они были не на косточке и имели какую-то странную форму — плоские, как обычная котлета. Цена — 150 рублей за штуку», — поделился впечатлениями путешественник.

Обед на двоих с салатом, первым и вторым блюдом обошелся туристу в 740 рублей. По мнению мужчины, цены «вполне нормальные», учитывая расположение столовой и туристический сезон. Вкус еды, тем не менее, он отметил как «самый обычный».

Ранее в сентябре другой россиянин рискнул поесть в поддельном «Макдональдсе» в Крыму и поделился опытом. По словам туриста, ассортимент заведения полностью копирует меню привычного ресторана быстрого питания. Он отметил, что цены в крымском кафе «повыше» — так, семейный обед двух взрослых с ребенком обошелся в 800 рублей.