Россиянин рискнул поесть в поддельном «Макдональдсе» в Крыму и поделился опытом

Российский турист, много путешествующий по стране, рискнул поесть с семьей в поддельном «Макдональдсе» в Крыму и рассказал о впечатлениях. Своим опытом мужчина поделился в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам автора, заведение расположено в Симферополе и его ассортимент полностью копирует меню привычного ресторана быстрого питания. «Единственное отличие — это название местных бургеров и отсутствие привычного логотипа. Вместо классической желтой буквы "М" на красном фоне на всех упаковках красовалась какая-то непонятная эмблема», — описал турист.

Он отметил, что хотел заказать на обед известный бургер «Биг Тейсти», однако в этом кафе он назывался «Авто Гриль», а его супруга и сын взяли чизбургер, картофель фри, куриные наггетсы и салат. «В общем-то, все это есть и в обычном "Макдональдсе", только на курорте цены оказались повыше. За наш обед мы отдали около 800 рублей», — уточнил блогер.

Кроме того, он заметил, что в крымском заведении подавали чебуреки, поскольку на полуострове они пользуются спросом, а также пиво.

В заключение турист объяснил, что раньше в этом помещении действительно работал настоящий «Макдональдс», однако в 2014 его закрыли из-за санкций.

В мае путешественник рискнул пообедать в одной из придорожных городских столовых в Сочи, попавшейся ему на пути и рассказал о впечатлениях. Путешественник уточнил, что заведение находилось «вдали от цивилизации», и посетителей в нем было крайне мало. Блогер отдельно подчеркнул, что его позабавил интерьер.