Россиянка побывала в Сочи и рассказала о бюджетных местах для питания

Побывавшая в Сочи российская туристка рассказала о бюджетных местах для питания на курорте. Об этом девушка написала в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Туристка уточнила, что отдыхала на горном курорте Роза Хутор в Олимпийской деревне. Она посоветовала выбирать отели на верхнем уровне, поскольку это место показалось ей более уютным.

Большинство кафе и ресторанов горного курорта девушка назвала дорогими, тем не менее она рассказала, что в заведении, которое находится недалеко от канатной дороги, можно позавтракать за 250 рублей. За эту стоимость предлагается яичница или омлет, салат и кофе или чай на выбор.

«На мой взгляд, для завтрака вполне приемлемая цена. Правда, я всегда тратила больше, так как в кафе собственная выпечка и она потрясающе вкусная», — призналась россиянка.

Также путешественница отметила, что обед в этом кафе стоит 490 рублей — в него входит первое блюдо, паста и напиток. Кроме того, девушка нашла бюджетную столовую, которая также находится в здании рядом с канатной дорогой. По ее словам, первые блюда стоят в среднем 150-200 рублей, вторые — около 200-300 рублей.

В заключение туристка добавила, что на соседнем курорте — Красная поляна — больше бюджетные столовых и кафе.

Ранее в июне россиянка съездила в Сочи и приятно удивилась обслуживанию и ценам в местных столовых. Девушка отметила, что за время отпуска успела побывать в нескольких заведениях — и, по ее мнению, качество еды во всех было достойное.