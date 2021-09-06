Россиян предупредили о новом виде мошенничества в Крыму

В Крыму появился новый вид мошенничества в сфере транспортных услуг. Об этом предупредила региональный представитель МВД России Наталья Кашкарова в интервью РИА Новости.

Как рассказала специалист, мошенники создают поддельные копии известных транспортных приложений. Так, фальшивые перевозчики получают предоплату от клиента за будущую поездку и исчезают.

Ведомство напомнило и о других схемах обмана в интернете, таких как покупки через сайты бесплатных объявлений. По словам Кашкаровой, чтобы не стать жертвой мошенников, пользователи должны соблюдать несколько правил, например проверить информацию о продавце на полноту и достоверность, а также убедиться в реальности товара с помощью видеосвязи.

«Кроме того, необходимо обращать внимание на отзывы: дату их написания, полноту, однотипность. Если все отзывы появились сравнительно недавно, то высока вероятность, что сайт исчезнет через несколько дней, а переведенные вами средства будут потеряны», — добавили в МВД.

Ранее в августе россиянам раскрыли способы избежать мошенничества при бронировании жилья в Крыму. По словам .эксперта, чтобы избежать обмана, перед бронированием следует договориться о видеозвонке с хозяином жилья и договориться о виртуальной экскурсии по апартаментам.