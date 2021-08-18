Россиянам раскрыли способы избежать мошенничества при бронировании жилья в Крыму

Риелтор Алексей Степанов раскрыл способы, как сэкономить при бронировании жилья в Крыму, а также избежать мошенничества. Об этом он рассказал в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН).

Так, эксперт посоветовал россиянам выбирать отдаленные от побережья районы небольших курортных городов — цены в них ниже на 15-30 процентов, чем в Ялте и Севастополе.

Собеседник ФАН также отметил, что зачастую мошенники размещают фейковые объявления и просят предоплату за апартаменты, чтобы якобы придержать жилье за туристом. При этом в действительности злоумышленники не имеют к объектам проживания никакого отношения.

Как заявил Степанов, чтобы избежать обмана, перед бронированием следует договориться о видеозвонке с хозяином жилья, чтобы он провел виртуальную экскурсию по апартаментам.

Ранее в августе туристка забронировала дом на Ибице по поддельному объявлению через Airbnb и была обманута мошенниками, переведя деньги на личную карту собственника. Девушка потеряла три тысячи фунтов стерлингов (около 300 тысяч рублей).