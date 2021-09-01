Россиян предупредили о мошенничестве в фейковых визовых центрах

Россиян, желающих улететь в ряд европейских стран, предупредили о мошенничестве на фейковых сайтах визовых центров. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) на своем сайте.

В сети появились сайты-клоны, которые дублируют веб-страницу официального оператора VFS Global и предлагают помощь в подаче документов на визу в Венгрию, Хорватию, Грецию, Бельгию, Австрию и еще в 23 государства.

Отмечается, что поддельные сайты выдаются первыми в интернет-поисковиках после соответствующих запросов. По данным АТОР, они принадлежат компаниям-посредникам, которые оказывают некоторые вспомогательные услуги при подготовке документов, однако не имеют никакого отношения к VFS Global.

К примеру, они могут провести юридическую консультацию по вопросам миграции и заполнить анкету. При этом такие компании не проводят биометрию и другие необходимые процедуры.

«У туристов есть риски потерять при оформлении виз через таких посредников как деньги, так и время», — подчеркнули эксперты.

Ранее, в августе, российским туристам напомнили правила въезда в недавно открывшиеся страны. Так, для посещения Египта потребуется оформить визу на портале или по прилете в аэропорту, а также предъявить результаты ПЦР-теста или сертификат о вакцинации. По прибытии в Доминиканскую Республику россияне вместо визы оформляют туристическую карточку (tarjeta del turista) на срок пребывания до 30 дней.