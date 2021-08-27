Названы самые распространенные схемы обмана в путешествиях

Туристы рассказали, с какими видами мошенничества сталкивались в путешествиях чаще всего. Их истории публикует The Sun со ссылкой на соответсвующий тред на Reddit.

Пользователи сети предупредили, что одна из самых распространенных схем обмана — это продажа поддельных билетов на посещение достопримечательностей. Как рассказал один юзер, в Египте к нему подошел человек, представившийся гидом, и потребовал доплатить за то, чтобы кроме пирамид увидеть Сфинкса.

«Официальные гиды или сотрудники музеев никогда не подойдут к вам с предложением за что-то доплатить после покупки билета», — добавил он.

Другая частая мошенническая схема — двойное меню в ресторанах. По словам отдыхающих, зачастую в заведениях предлагают одну карту с ценами пониже, предназначенную для местных, а вторую с ценами в иностранной валюте и на английском языке — для туристов.

Еще один интернет-пользователь рассказал, как в Новом Орлеане к нему подошел человек с предложением бесплатно почистить обувь. «Свое обещание он исполнил, мои ботинки были отполированы идеально, вот только он попросил деньги за светскую беседу», — отметил он.

Ранее в августе стало известно, что самый популярный способ обмануть туристов при бронировании апартаментов на Airbnb — это просьба владельца квартиры внести предоплату через другой сайт. Эксперт Амер Овайда из международной компании ESET напомнил, что все действия, в том числе оплата проживания, должны выполняться только через официальный сайт.