Глава Крыма раскрыл место строительства нового курорта на полуострове

Глава Крыма Сергей Аксенов раскрыл место строительства нового курортного города на полуострове. Об этом сообщает «Российская Газета».

Чиновник отметил, что для строительства нового курорта рассматривается западное побережье полуострова, а именно — Сакский район. По словам Аксенова, в этой части Крыма есть свободные большие площади, а «направление в первой линии будет востребовано».

«Крупные игроки готовы построить населенный пункт с проживанием 50 тысяч человек. Сейчас идут расчеты и подготовка технико-экономического обоснования такого проекта», — добавил глава Крыма.

Также Аксенов уточнил, что для проживания и отдыха туристов в курортный сезон планируется построить гостиницы и апартаменты общей емкостью около десяти тысяч номеров.

Ранее в сентябре вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов заявил, что на побережье Черного моря планируется строительство нового курортного города. По его словам, город построят в соответствии со всеми современными урбанистическими тенденциями, проект обещали представить в ближайшее время.