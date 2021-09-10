Стало известно о строительстве нового курортного города в Крыму

Вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов заявил, что на побережье Черного моря планируется строительство нового курортного города. Об этом сообщат ТАСС.

«В ближайшее время, наверное, презентуем появление нового города в Крыму. С пониманием, что должно быть построено, в какие сроки, с пониманием финансирования, что берет на себя государство и что берет на себя инвестор», — рассказал Кабанов.

Также стало известно, что населенный пункт планируется разместить на западном берегу полуострова. По его словам, город построят в соответствии со всеми современными урбанистическими тенденциями.

Ранее в сентябре президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков заявил, что через десять лет курорты крымского полуострова смогут превратиться в «новую Анталью». По его словам, через пять лет станут заметны положительные изменения, а еще через пять республика сможет претендовать на название Крымской Антальи.