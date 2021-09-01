В Крыму заявили о рекордном турпотоке за весь постсоветский период

Глава Крыма Сергей Аксенов: турпоток на полуостров превысил семь миллионов человек

В 2021 году туристический поток в Крым превысил семь миллионов человек — это рекордные показатели за весь постсоветский период. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, к концу лета турпоток на полуостров превзошел показатели допандемийного 2019 года на 24 процента. Отмечается, что в летние месяцы в Крыму отдохнули более 5,2 миллиона человек — это в полтора раза больше, чем за аналогичный период в 2020 году.

Аксенов добавил, что с января по август 2021 года большинство путешественников (62 процента) прибыли на полуостров на личных автомобилях и автобусах по Крымскому мосту. 30 процентов отдыхающих воспользовались самолетами, 8 процентов — поездами.

Глава республики отметил, что в августе загрузка отелей составила 82 процента, а в отдельных районах Крыма этот показатель превышал 90 процентов.

Ранее, в августе, стало известно о рекордном ажиотаже туристов на курортах Краснодарского края в сравнении с доковидным 2019 годом. По данным Росстата, в мае-июне 2021 года выручка гостиниц, санаториев и заведений общепита Кубани составила 34,7 миллиарда рублей.