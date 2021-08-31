Россиянам дали советы по планированию путешествий в бархатном сезоне

Российским туристам посоветовали отправиться в Турцию, Грецию или на Кипр в сентябре

Эксперты туристической отрасли дали советы по планированию поездок по России и за рубеж в предстоящем бархатном сезоне. Об этом сообщают «Известия».

Среди заграничных направлений россиянам порекомендовали обратить внимание на Турцию, Грецию и Кипр. Отмечается, что условия въезда в эти страны довольно простые — достаточно предъявить один из трех документов, подтверждающих отсутствие COVID-19 (сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенном заболевании).

«В сентябре во всех трех странах устанавливается приятная дневная температура воздуха, изнуряющая жара отступает, а море все еще теплое», — говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Как заявил гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян, с наступлением осени цены на этих курортах упадут на 20 процентов, при этом погодные условия и температура моря будут гораздо комфортнее, чем в Сочи и Крыму.

Из менее популярных направлений специалисты выделили Албанию, которая может удивить туристов местным колоритом и низкими для Европы ценами, а также Мексику, знаменитую наследием племен майя и ацтеков.

Говоря о поездках по России, аналитики посоветовали посетить Адыгею, озеро Банное в Башкирии и Телецкое озеро на Алтае.

Ранее в августе стала известна минимальная стоимость путевок на пляжные курорты в бархатном сезоне. Самый выгодный вариант — это недельный тур в Сочи за 40-50 тысяч рублей на двоих. Отдохнуть в Турции и Дубае можно за 70 и 50 тысяч рублей соответственно.