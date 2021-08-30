Стало известно о резко подешевевшем отдыхе на Кипре осенью

Стало известно о резком снижении стоимости отдыха на Кипре во время бархатного сезона. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как заявили эксперты туроператора «Русский Экспресс», у многих трех- и четырехзвездочных отелей есть спецпредложения на осень со скидками до 30 процентов. Например, выгодные варианты размещения предлагают гостиницы Flamingo Beach в Ларнаке, Narcissos и Jacaranda в Протарасе, Aqua Sol в Пафосе и Park Beach в Лимассоле.

По мнению специалистов, отдых в республике стал более бюджетным из-за нескольких факторов. В частности, фиксируется спад спроса из-за начала учебного года, окончания периода отпусков, а также в связи с обострившейся конкуренцией на туристическом рынке. «Много дешевой горящей Турции, часть туристов ждет открытия Египта», — подчеркнули в «Русском Экспрессе».

При этом отмечается, что отели категории пять звезд не предлагают скидок из-за повышенного спроса среди путешественников.

Ранее в августе эксперты туриндустрии назвали россиянам оптимальную стоимость отдыха на популярных курортах предстоящей осенью. Самый бюджетный вариант — это тур в Сочи, который можно приобрести за 40-50 тысяч рублей на двоих. Недельная путевка в Турцию обойдется минимум в 70 тысяч рублей.