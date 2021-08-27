Россия полностью возобновила авиасообщение с тремя странами

Россия сняла ограничения на полеты в Доминикану, Чехию и Южную Корею

С 27 августа Россия возобновила авиасообщение с тремя странами: Доминиканой, Южной Кореей и Чехией. Соответствующее решение было принято оперативным штабом по борьбе с коронавирусом, сообщает ТАСС.

Доминикана, Южная Корея и Чехия стали первыми тремя странами, на полеты в которые Россия полностью сняла ограничения с начала пандемии. Авиасообщение с другими государствами контролируется механизмом квотирования перелетов.

Кроме того, с 27 августа оперштаб увеличит число квот на регулярные рейсы в Египет, на курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх. Также вырастет число перелетов в Венгрию, Египет, на Кипр, в Киргизию и Таджикистан, по данным РИА Новости.

На данный момент российские авиакомпании не сообщали о планах в ближайшее время возобновить регулярные рейсы в три открытые страны.

9 августа Россия возобновила авиасообщение с Бахрейном и Молдавией. С этого момента самолеты из России стали чаще летать в сирийский Дамаск: количество регулярных рейсов увеличилось с одного до трех в неделю.