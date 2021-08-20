Названо условие возобновления авиасообщения с популярным пляжным курортом

Посол Кубы в России Хулио Пенья назвал условие для возобновления авиасообщения с популярным пляжным курортом Гаваной. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщают «Известия».

По словам Пеньи, восстановление сообщения между двумя столицами возможно только после стабилизации эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией. «Точных сроков возобновления полетов нет», — заявил он.

Пассажирское авиасообщение между Россией и курортами Кубы — Кайо-Коко и Санта-Клара — было восстановлено 1 ноября 2020 года.

В июле замглавы МИД России Андрей Руденко назвал условие для возобновления авиасообщения с Грузией. Он отметил, что это возможно только при условии стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки. Он добавил, что введенный в 2019 году запрет российским авиакомпаниям выполнять рейсы в Грузию был вынужденной мерой.