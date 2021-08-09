Россия возобновила авиасообщение еще с тремя странами

Россия с 9 августа возобновляет авиасообщение еще с тремя странами, с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией, которое было прервано из-за пандемии коронавируса, пишет РИА Новости.

С понедельника россияне смогут попасть в Бахрейн по маршруту Москва — Манама. Запланированы два рейса в неделю. В Доминикану, по маршрутам Москва — Пунта-Кана, Москва — Ла-Романа, Москва — Пуэрто-Плата, российские авиаперевозчики будут выполнять три рейса в неделю. В Молдавию россияне смогут вылетать из Москвы самолетом до Кишинева. В неделю будут выполняться три рейса.

С 9 августа самолеты из России начнут чаще летать в Дамаск (Сирия). Число регулярных рейсов увеличено с одного до трех в неделю.

6 августа несколько крупных российских авиакомпаний получили допуски к полетам на курорты Египта Хургаду и Шарм-эль-Шейх. С 10 июня Россия возобновила авиасообщение с восемью странами: Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией. В Албанию летают чартерные рейсы.

Регулярное и чартерное авиасообщение России с другими государствами, за исключением вывозных рейсов, а также грузовых, почтовых, санитарных и ряда других самолетов, было прервано 27 марта 2020 года из-за коронавируса.