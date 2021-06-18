Стало известно о возобновлении авиасообщения с Турцией в ближайшее время

Оперштаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в России рассматривает возможность возобновления авиасообщения с курортами Турции с 1 июля. О восстановлении полетов в ближайшее время сообщили собеседники Forbes.

Так, согласно заявлению источника из профильного ведомства, сейчас представляется более безопасным снова запустить полеты в Турцию, поскольку ситуация с распространением заболевания там стабилизировалась, в то время как в России наблюдается резкий скачок заражений.

Кроме того, спикер уточнил, что может быть открыто семь рейсов в неделю, однако пока неизвестно, каким перевозчиком они будут выполняться. Информацию об этом изданию подтвердил и представитель одной из крупнейших авиакомпаний.

При этом 18 июня агенты турецкого турбизнеса заявили, что не рассчитывают на открытие авиасообщения с Россией раньше середины июля или даже сентября. По их словам, они не заметили готовности российской стороны принимать такое решение.

15 апреля Россия ограничила авиасообщения с Турцией до 1 июня из-за вспышки коронавирусной инфекции, а затем продлила запрет на полеты до 21 июня. При этом между странами сохранились по два регулярных рейса в неделю из Москвы в Стамбул и из Стамбула в Москву.