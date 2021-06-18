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В Турции назвали возможные сроки возобновления авиасообщения с Россией

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Фото: Globallookpress.com

Представители турецкого турбизнеса заявили, что не рассчитывают на восстановление авиасообщения с Россией в ближайшее время — по их словам, это может произойти не раньше середины июля или даже в сентябре. Возможные сроки назвал источник в турецкой отрасли, передает РИА Новости.

По словам спикера, российской делегации, которая прибыла в Турцию 17 июня для оценки безопасности туристических объектов, показывают все, что она хочет увидеть. Тем не менее турецкие коллеги пока не видят готовности России быстро возобновить авиасообщение.

9 июня стало известно, что Россия и Турция в ходе консультаций между министерствами иностранных дел обсудили необходимость возобновления авиасообщения между странами. Стороны отметили важность поддержания политического диалога и возможность возобновления авиасообщения по мере нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки.

В апреле Россия ограничила авиасообщения с Турцией до 1 июня из-за вспышки коронавирусной инфекции, а затем продлила запрет на полеты до 21 июня. При этом между странами сохранились по два регулярных рейса в неделю из Москвы в Стамбул и из Стамбула в Москву.

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