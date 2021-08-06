Российские авиакомпании получили допуски к полетам в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

Несколько крупных российских авиакомпаний получили допуски к полетам на курорты Египта Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Росавиации.

Уточняется, что допуски из Москвы в популярные города Египта предоставлены «Аэрофлоту», «Победе» и S7. При этом из регионов рейсы будут осуществлять «Россия», «Уральские авиалинии», Smartavia, Nordwind, AZUR Air и S7.

Тем не менее, как пояснили в ведомстве, получение допусков не означает право полетов на курорты африканского государства. Кроме того, в Росавиации отметили, что данное решение основано на коммерческих правах. «Разрешение на полеты будет предоставлено после соответствующего решения оперштаба», — добавили в ведомстве.

Первой среди отечественных перевозчиков допуск на полеты в Египет получила авиакомпания Россия. Данное решение было вынесено Росавиацией и оперштабом по борьбе с коронавирусом. Кроме того, уточнялось, что для обеспечения безопасности туристов «Россия» заключила соглашение с АО «Шереметьево безопасность» на предоставление соответствующих услуг в аэропортах Шарм-эль-Шейха и Хургады.

В июле стало известно, что Россия возобновит авиасообщение с курортами Египта по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эль-Шейх с 9 августа.