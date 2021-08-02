Российская делегация приняла решение по открытию Хургады и Шарм-эль-Шейха

Межведомственная российская делегация приняла решение по открытию курортов Египта. По данным представителей органов здравоохранения республики, российская сторона была удовлетворена мерами «коронавирусной безопасности», передает информационный портал «Турпром».

Сообщается, что комиссия из России провела четырехдневную проверку карантинных мер в аэропортах, отелях, больницах, изоляторах и отделениях интенсивной терапии Хургады и Шарм-эль-Шейха.

Заместитель министра здравоохранения Египта Тамер Марей заявил, что дирекция и различные медицинские учреждения, лаборатории, карантинные и медицинские бригады готовы принять российских туристов, если в этом будет необходимость.

В свою очередь в Генконсульстве России в Хургаде отметили, что решение об увеличении количества рейсов на курорты Красного моря будет принято после предоставления в оперштаб отчета о результатах мониторинга делегации.

Ранее сообщалось, что Россия с 9 августа возобновит авиасообщение с курортами Египта по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эль-Шейх. Уточняется, что количество рейсов в Египет по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эль-Шейх увеличится до пяти рейсов в неделю на каждом маршруте.