Девять российских авиакомпаний запросили допуск на полеты в Египет

Девять российских авиакомпаний запросили в Росавиации допуск на полеты в Египет, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы ведомства.

Запрос на рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх подали «Аэрофлот», «Победа», «Россия», «Сибирь», «Уральские авиалинии», «Северный ветер», «Роял Флайт», Smartavia и Azur air.

«Аэрофлот» также запросил допуск на полеты в Марса-Алам. Кроме того, российские туроператоры выразили обеспокоенность тем, что все рейсы в Египет могут передать только авиакомпании «Россия». Отмечается, что это затруднит исполнение коронавирусных мер и отправку туристов на курорты взамен отменившихся туров.

Ранее стало известно, что Россия возобновит авиасообщение с курортами Египта по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эль-Шейх с 9 августа. Уточняется, что количество рейсов в Египет по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эль-Шейх увеличится до пяти рейсов в неделю на каждом маршруте. Дальнейшее решение об увеличении числа рейсов по этим маршрутам будет принято по итогам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки.