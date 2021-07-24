В Египте поддержали возобновление авиасообщения с Россией

В Египте поддержали возобновление авиасообщения между курортами арабской страны и Россией и пообещали увеличить число рейсов до прежних масштабов. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава профсоюза туристических гидов провинции Красное море Башар Абу Талеб предположил, что количество рейсов будет достаточно для того, чтобы туристический сезон на курортах длился целый год. По его данным, ряд гостиниц курортного города Хургада уже готовы принять россиян.

«Это многообещающее начало. Число рейсов будет расти с улучшением эпидемиологической ситуации в обеих странах», — заключил Абу Талеб.

Ранее стало известно, что Россия возобновит авиасообщение с курортами Египта по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эль-Шейх с 9 августа. Уточняется, что количество рейсов в Египет по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эль-Шейх увеличится до пяти рейсов в неделю на каждом маршруте. Дальнейшее решение об увеличении числа рейсов по этим маршрутам будет принято по итогам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки.