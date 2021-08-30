Россиянам назвали оптимальную стоимость путевок на популярные курорты осенью

Туроператоры сообщают, что путевка в Сочи в бархатном сезоне обойдется в 40 тысяч рублей

Стоимость путевок на российские и заграничные курорты в бархатном сезоне начинается от 40-50 тысяч рублей на двоих. Оптимальные цены на осенний отдых раскрыл в своем подкасте «NePro Туризм» директор компании Space Travel Артур Мурадян, передает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Так, по словам эксперта, отдых в Сочи обойдется паре туристов примерно в 40-45 тысяч рублей, а за недельную поездку на двоих в Турцию придется заплатить от 70 тысяч рублей. При этом, провести отпуск на другом популярном курортном направлении, в Дубае, можно и за 50 тысяч рублей на двоих. Однако чтобы попасть в действительно качественный отель, нужно будет отдать около 270 тысяч рублей.

Тур для пары на Кубу будет стоить осенью примерно 115-120 тысяч рублей, а минимальная стоимость поездки в Мексику начинается от 160 тысяч рублей, при этом на хороший отдых потребуется от 270 тысяч рублей.

Стоимость недельного отдыха на Мальдивах начинается от 250 тысяч рублей за двоих, но за качественный отпуск придется заплатить как минимум вдвое больше.

Ранее в августе стало известно, что самой выгодной датой для полета в Турцию оказалось 1 сентября, поскольку отдыхающие зачастую сдвигают даты отпуска, чтобы отвести детей на школьные линейки. Турция лидирует среди сентябрьских бронирований, на втором месте Греция, на третьем — Кипр.