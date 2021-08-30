Россиянам назвали самую выгодную дату для полета в Турцию

Согласно данным поисковиков авиабилетов, самой выгодной датой для полета в Турцию оказалось 1 сентября, поскольку отдыхающие зачастую сдвигают даты отпуска, чтобы отвести детей в школу. Об этом сообщают «Известия».

«Самая выгодная по цене дата для заезда — 1 сентября. Многие, кто планирует отдых в сентябре, вынужденно сдвигают его на более позднее время, чтобы в первый учебный день отвести детей-школьников на линейку», — рассказали изданию в компании-туроператоре Tui.

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Среди сентябрьских направлений самыми популярными у россиян стала Турция. Туда забронировано 24 процента билетов, также она лидирует по стоимости туров, в отеле «три звезды» с завтраками можно разместиться на неделю за 11,5 тысячи рублей. Средняя цена авиабилетов туда и обратно составляет около 20,8 тысячи рублей, на 14,4 процента ниже, чем в августе. Наиболее низкая стоимость полета, по данным поисковика Aviasales, составила 18 296 рублей.

На втором месте оказалась Греция, туда можно улететь и вернуться домой за 26 928 рублей, относительно последнего летнего месяца туры в страну стали бронировать больше на 71 процент, всего это шесть процентов от общего количества. В первой тройке также оказался Кипр, авиабилеты на остров в среднем стоят 24 010 рублей, а доля забронированных поездок увеличилась в 1,5 раза. Египет в общем числе заказов составляет только один процент, эксперты полагают, что туристы обратят внимание на это направление к середине осени, когда там установится благоприятная погода и полностью сформируется полетная программа.

Ранее эксперты туристического рынка назвали самые бюджетные направления для пляжного отдыха в бархатный сезон в России и за рубежом. Россиянам предложили отправиться в Крым, где антиковидные ограничения менее строгие, чем в Краснодарском крае, а море более теплое, чем в Калининградской области. Среди заграничных курортов самый выгодный отдых будет в Турции — тур на семь дней на одного стоит от 60 тысяч рублей.

