Россиянам дали советы по хранению денег во время отпуска

Эксперт: чтобы сберечь деньги в отпуске, нужно делить сумму на части и держать «на себе»

Генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха «Суточно.ру» Юрий Кузнецов дал рекомендации по хранению денег во время путешествия в отпуске. Его слова приводит агентство «Прайм».

Специалист посоветовал россиянам перед поездкой разделить деньги на две части: большую сумму следует держать на банковской карте, меньшую — в виде наличных для карманных расходов. По словам Кузнецова, лучше всего расплачиваться безналично картой или со смартфона. Он объяснил, что в таком случае туристу не нужно носить с собой кошелек, который может привлечь внимание преступников.

Кузнецов отметил, что если человек снял наличные, то держать их лучше «не при себе, а на себе». Чтобы сберечь деньги, нужно использовать предметы, которые не будут привлекать внимание. Это могут быть шарф с потайными отделениями для купюр, кошелек для запястья, который легко скрыть под рукавом, или специальные брючные ремни, рассказал эксперт. Также можно купить накладные карманы и прикрепить их обратной стороне любой одежды.

Гендиректор «Суточно.ру» добавил, что хранить все деньги в сейфе отеля может быть небезопасно. «Во-первых, остается риск, что сейф могут открыть сотрудники отеля универсальным ключом, а во-вторых, как правило, в номерах устанавливают не слишком дорогие и надежные сейфы», — пояснил он. Кузнецов посоветовал выбрать неочевидные труднодоступные места в номере, например, спрятать средства в полостях плинтусов или за плитками навесного потолка.

Ранее специалисты сервиса BlaBlaCar перечислили способы сэкономить в отпуске. В частности, они порекомендовали заранее искать жилье через специализированные сайты и онлайн-сервисы.