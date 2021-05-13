Россиянка отдохнула в Краснодарском крае необычным способом и пришла в восторг

Россиянка решила совместить отдых с работой на чайных плантациях в российском регионе и пришла в восторг. Впечатления девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, автор статьи отправилась в Краснодарский край, где параллельно с отпуском ей удалось заработать деньги. По словам туристки, необычный способ съездить на юг заключался в сборе чая по свободному графику. В первый день ей удалось собрать всего полтора килограмма и заработать 600 рублей, в то время как в корзине «профи» было 15 килограммов.

Путешественница отметила, что дождливые дни были выходными, которые она посвящала поездкам по окрестностям. Например, к каскадам из 33 водопадов. «Место атмосферное, сказочное. Самый большой водопад — первый от кассы», — отметила автор.

Кроме того, россиянка рассказала о развлечениях непосредственно на самой плантации. Турист может записаться на экскурсии по технологии обработки чая от сушки до ферментации, а также на дегустацию местного варенья из грецкого ореха, сосновых шишек, кизила и тутовника.

В январе российская туристка рассказала о местах в Сочи, которые напоминают остров Бали. В первую очередь она порекомендовала посетить чайные плантации, расположенные в районе Мацесты в селе Измайловка. По ее словам, это место идеально подойдет для фотосессии, однако может отпугнуть высокими ценами в фирменном магазине.