Путешествия
 
Последние новости
Киргизия заявила об угрозе целостности страны из-за конфликта с Таджикистаном
Хэмилтон выиграл Гран-при Португалии
Мурашко оценил долю столкнувшихся с осложнениями больных COVID-19
Определился первый вылетевший из РПЛ клуб
Против устроившей поножовщину российской телезвезды завели дело
Прыгающая в бикини 55-летняя актриса порадовала подписчиков
Отец Бритни Спирс раскрыл диагноз своей дочери
В сети появились неопубликованные фото Меган Маркл с бывшим парнем
Жители Финляндии начали массово умирать из-за неизвестного наркотика
Новости партнеров
Прослушать новость

Массово устремившихся к морю россиян предупредили об одной особенности на пути

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Михаил Мордасов / РИА Новости

На дорогах к курортам Краснодарского края судебные приставы будут проводить рейды по отлову должников. Об одной такой особенности на пути массово устремившихся к морю россиян предупредила «Комсомольская правда».

Как сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов (УФССП), должников будут отслеживать с помощью мобильного комплекса «Дорожный пристав» по госномеру автомобиля. Водителей могут остановить за любой вид задолженности, будь то алименты, долг по коммунальной оплате или неоплаченный автомобильный штраф.

«Каждый выявленный неплательщик может заплатить всю сумму на месте и продолжить путь на море с чистой совестью. В противном случае машина должника будет арестована», — рассказала руководитель пресс-службы УФССП Елена Лысечко.

Приставы дежурят сразу на нескольких участках вдоль всей трассы М4 «Дон», а также на въездах в Краснодар. Посты выставлены на дорогах в районе Горячего Ключа, Абинска, Новороссийска, Геленджика и Сочи.

В 2019 году сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю и ГИБДД уже организовали выявление должников среди туристов, направляющихся к морю на личном автотранспорте. Всего за лето 2019 года было проведено около 80 межведомственных рейдов.


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
На дорогах к морю приставы начали ловить должников
Россиянам предложили отдых в Сочи по цене автомобиля
В районе черноморских курортов произошло землетрясение
Путешествия
Путешествия00:0324 февраля

«Сердце бешено билось»

Болота, медведи и беспросветный туман: что пережил россиянин в путешествии на Кольский полуостров
18:0927 апреля

В России попросили отменить двойные ПЦР-тесты по возвращении из-за границы

17:3627 апреля

Россияне массово увлеклись отдыхом на любимом курорте богачей

16:2827 апреля

Россиянам раскрыли оптимальную стоимость отдыха на продленных майских праздниках

Путешествия00:1321 февраля

«Они верят, что пьяному легче найти общий язык с Богом»

Коммунизм, алкоголь и разгильдяйство. Чем запомнилась Латинская Америка российскому путешественнику
15:4127 апреля

Россиянам снова вернут деньги за поездки по стране

14:1227 апреля

Власти оценят возможность возобновления рейсов из России в Европу

13:4027 апреля

Пассажиры самолета устроили массовую драку из-за мест на борту и попали на видео

Путешествия00:0119 февраля

«Было обидно до слез»

Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
12:5727 апреля

Отдыхавший с россиянкой в роскошном отеле Москвы немец спрыгнул с 12 этажа

11:4727 апреля

Стало известно о влиянии новых ограничений в Турции на туристов

10:4927 апреля

Аэропортам на черноморских курортах впервые предсказали полную загрузку

Россия
В российском регионе девушка погибла на аттракционе по прыжкам со скалы
Замглавы МЧС России освободили от должности
Московская водопроводная
Как Москва обеспечивает себя чистой водой и улучшает экологию
В России оценили заявление США о зоне боевых действий в космосе
История московского Первомая
Какие столичные заводы застали праздник в 1917 году
Врач назвал действенные рекомендации для аллергиков
Что изменится в жизни россиян с 1 мая
Пенсии, льготы и новые штрафы для автомобилистов: главное о переменах в стране
Все материалы
Мир
Стало известно о расколе в Белом доме из-за отмены патентов на вакцины
Доллару предрекли обрушение из-за России
«Я выстрелил в него два раза»
10 лет назад спецслужбы США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» Усаму бен Ладена
В Норвегии испугались войны России и США
Посольство США перестанет выдавать визы россиянам
Американские дипломаты объяснили свое решение российскими санкциями
США объявили космос зоной боевых действий
Все в Чад
Африканский диктатор правил 30 лет и погиб в бою. Как его смерть изменит отношения России, Китая и Франции?
Все материалы
Бывший СССР
Киргизский спецназ захватил погранзаставу в Таджикистане
Один человек погиб в ходе столкновений на границе Таджикистана и Киргизии
Любой ценой
Пока весь мир изобретает вакцины от коронавируса, в Средней Азии людей лечат ядовитым отваром и дымом
Танки и БМП начали стягивать к границе Таджикистана и Киргизии
Трубы текут
Как Латвия присвоила тонны белорусской нефти на десятки миллионов евро
Жители села в Киргизии обвинили таджиков в поджоге домов
Все материалы
Экономика
На Украине пообещали «Газпрому» новые иски и «максимальное давление»
Кремль решил остановить падение доходов россиян в течение года
«Это была отличная сделка»
Картинки и видео из интернета внезапно стали стоить миллионы долларов. Кто их покупает?
Суперъяхта Nord Алексея Мордашева направилась на Сен-Барт
Бизнес в клеточку
Труд заключенных — прибыльное дело. Сколько зарабатывает на колониях Россия?
Экспорт бензина из России предложили запретить на три месяца
На вес золота
Сколько на самом деле стоят продукты в супермаркетах России, Европы и остального мира? Исследование
Все материалы
Силовые структуры
Зарезавшего жену у торгового центра в Москве приговорили к восьми годам колонии
«Все. Я умираю!»
Актер Марьянов лечился от алкоголизма. Как его визит в реабилитационный центр закончился смертью?
Умер обвиняемый в госизмене ученый Виктор Кудрявцев
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Алексей Навальный (архивное фото)На Навального завели новое уголовное дело
Его штабы объявили о роспуске, их могут признать экстремистскими
Стало известно о возможных сокращениях в Следственном комитете России
Все материалы
Наука и техника
«Это только усугубит неравенство»
 
«Париж будет наш или его не будет вовсе»
Чему Ленин и Сталин научились у восставших французов
Первый в мире человек в космосе Юрий ГагаринБремя первых
60 лет полету Гагарина: как СССР раньше США отправил человека в космос
Танцор диско
Пьяный полицейский вершит справедливость и пытается найти себя. Обзор Disco Elysium: Final Cut
Все материалы
Спорт
Бэттлинг Нельсон и Эд Волгаст«Все было пропитано кровью»
Самый жестокий боксерский бой длился 40 раундов. Бойцы покалечили друг друга и сошли с ума
«Он был Аленом Делоном нашего футбола»
Почему главный секс-символ советского спорта умер в нищете и одиночестве
Ненависть без страха
Суперпринципиальный матч МЮ с «Лидсом» и лондонское дерби — главные интриги тура АПЛ
Лучшие футбольные клубы Европы создали Суперлигу
Что известно о новом турнире для лучших команд мира и почему против него выступает УЕФА?
Все материалы
Культура
Свинью подложили
Материнство, драма и поросячий визг: российский документалист снял самый пронзительный фильм года
«Росходилася с ним 17 раз, а на 18-й раз розошлися навсигда»
История неграмотной крестьянки в СССР, которая решила, что о ее невероятной жизни нужно снять фильм
Куш побольше
Стэйтем, реки крови и библия для уголовников: каким вышел новый фильм Гая Ричи «Гнев человеческий»
Оркестр, балет и лабрадор
«Современник» отметил 65-й день рождения премьерой «Театра» Сомерсета Моэма
Все материалы
Интернет и СМИ
Гарик Харламов пошутил о создании собственной партии «Жир»
Человек, который смеялся
Скончался главный хохотун интернета. Что скрывалось за маской легендарного мема?
Гузеева поделилась способом достичь счастья
Доктор Мясников усомнился в сознательности россиян
Секретный революционер
В России вышел фильм о Павле Дурове. Что нового мы узнали о создателе «ВКонтакте» и Telegram?
Собчак оценила прекращение выдачи россиянам виз США фразой о железном занавесе
«Я буду сверху»
Порнозвезды штурмуют политику. Как они намерены менять мир и что предлагают избирателям?
Все материалы
Ценности
Женщины купили косметику в популярном магазине и остались с аллергией на лице
Подарок из рая
Как рабочий костюм бедняков из прошлого века стал культовой одеждой для всего мира
Женщина нашла дешевый и эффективный способ улучшить вид старой черной обуви
На ценниках Zara обнаружили секретную подсказку по выбору нужного размера
Королева ботокса
Как экс-президент Аргентины обманывала национальный банк ради роскошных домов и нарядов
Обувь украинского политика за сотни тысяч рублей привлекла внимание журналистов
Алекс Концов«Они были там одну минуту, но эта минута стала судьбоносной»
Задержанный за голую съемку на балконе россиянин — о тюрьме в Дубае и судьбе моделей
Все материалы
Путешествия
«Некоторые живут прямо на земле»
Свободные женщины, улыбчивые мужчины и бедные кварталы: чем россиянина удивила нетуристическая Азия
«Если вы их найдете, они вас убьют»
Как россиянин отправился на поиски настоящих дикарей в эквадорской Амазонии
«Буквально теряешь голову»
Таинственные пещеры, буйство ароматов и шумные рынки: зачем ехать в Турцию весной
Amelia Earhart (1898-1937), American aviator, smiling as she stands near her plane.«Иначе я перестану себя уважать»
Как знаменитая летчица боролась за права женщин, в одиночку перелетела Атлантику и погибла в небе
Все материалы
Из жизни
Кабаны довели супругов до развода
Женщина сбросила 76 килограммов и возгордилась обвисшей кожей
Восьмимесячный сын веганки начал есть камни
Тысячи попугаев затерроризировали жителей города и попали на видео
Похитители книг
Как ловили банду воров, мастерством которой восхищались даже британские спецслужбы
Все материалы
Alfa Romeo уверяет, что Stelvio и Giulia достигли немецкого качества
Два литра и вариатор: знакомимся с обновленной Toyota Camry
Новые моторы и коробки передач
Гибридный Jeep Wrangler 4xe получил заводской лифт-комплект
Mazda CX-30 против Mini Countryman
Зачем покупать мало автомобиля за 2,5 миллиона рублей?
Названы цвета кузова, с которыми автомобили медленнее дешевеют
Автомобильный квиз №10
10 вопросов для тех, кто знает о машинах больше, чем Александр Друзь
Mercedes-Benz EQS сфотографировали на парковке завода Tesla
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы