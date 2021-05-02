Массово устремившихся к морю россиян предупредили об одной особенности на пути

На дорогах к курортам Краснодарского края судебные приставы будут проводить рейды по отлову должников. Об одной такой особенности на пути массово устремившихся к морю россиян предупредила «Комсомольская правда».

Как сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов (УФССП), должников будут отслеживать с помощью мобильного комплекса «Дорожный пристав» по госномеру автомобиля. Водителей могут остановить за любой вид задолженности, будь то алименты, долг по коммунальной оплате или неоплаченный автомобильный штраф.

«Каждый выявленный неплательщик может заплатить всю сумму на месте и продолжить путь на море с чистой совестью. В противном случае машина должника будет арестована», — рассказала руководитель пресс-службы УФССП Елена Лысечко.

Приставы дежурят сразу на нескольких участках вдоль всей трассы М4 «Дон», а также на въездах в Краснодар. Посты выставлены на дорогах в районе Горячего Ключа, Абинска, Новороссийска, Геленджика и Сочи.

В 2019 году сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю и ГИБДД уже организовали выявление должников среди туристов, направляющихся к морю на личном автотранспорте. Всего за лето 2019 года было проведено около 80 межведомственных рейдов.



